Нетаньяху раскрыл судьбу Газы после завершения палестино-израильского конфликта

Власти Израиля будут обеспечивать безопасность анклава

После завершения конфликта израильским властям, вероятно, придется взять на себя ответственность за обеспечение безопасности на территории Газы. Об этом в ходе интервью новостному телеканалу ABC заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"На протяжении неопределенного периода общая ответственность за безопасность Газы будет возложена на Израиль", - приводит RT ответ политика на вопрос журналиста о вероятности оккупации анклава после завершения палестино-израильского конфликта.

Рассуждая о послевоенном управлении Газой, глава правительства Израиля подчеркнул, что новый политический режим анклава будет кардинально отличаться от текущего. По его словам, наземная операция ЦАХАЛ свидетельствует о бесперспективности выбранного лидерами радикального движения ХАМАС развития региона.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что разговоры о полном прекращении огня между сторонами палестино-израильского конфликта возможны лишь после освобождения заложников, захваченных боевиками ХАМАС во время террористических атак 7 октября.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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