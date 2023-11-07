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Захарова отреагировала на заявления Израиля о ядерном оружии

09:58
  • вторник
  • 07 ноября 2023

В МИД поинтересовались, почему бездействует МАГАТЭ

Заявление в Израиле о ядерном оружии вызвало много вопросов, в том числе о его наличии в арсенале страны. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как отметила спикер внешнеполитического ведомства в эфире "Соловьев Live", высказывания на данную тему из Тель-Авива вызывают "огромное количество вопросов". Прежде всего, поинтересовалась Захарова, означает ли это признание Израиля в обладании ядерным оружием.

При этом "следующие вопросы, которые появились у всех: где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы", заявила представитель МИД России.

Ранее в Израиле прозвучали провокационные заявления о возможном применении в секторе Газа ядерного оружия — этого не исключил министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху. Он назвал применение ядерного оружия одной из возможностей в борьбе с ХАМАС. Официально Израиль не входит в мировой ядерный клуб, но, по некоторым данным, Тель-Авив располагает оружием массового поражения.

Вслед за этим глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян потребовал от Совбеза ООН предпринять меры для разоружения Израиля, иначе потом будет "слишком поздно". Дипломат предупредил, что в случае самого страшного сценария ответственность за геноцид будет лежать на Белом доме.

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Мария Захарова
Мария Захарова
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