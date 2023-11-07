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Россия указала послу Израиля на недопустимость антироссийских заявлений

10:23
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Дипломату попеняли на высказывания израильских официальных лиц

Израильский посол в Москве Александр Бен Цви был проинформирован о том, что заявления ряда политиков Израиля в адрес России недопустимы. Об этом во вторник, 7 ноября, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Как отметила чиновница в эфире "Соловьев Live", это касается "касается заявлений, которые делают израильские официальные представители в отношении России".

Ранее Захарова подчеркивала, что Москва рассматривает как антироссийский шаг рекомендацию властей Израиля к своим согражданам воздержаться от поездок на Северный Кавказ после беспорядков в Дагестане. По ее словам, заявление израильского МИД о поездках на Северный Кавказ "просто нацелено против нашей страны", которое "не имеет никакого отношения к реальности".

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва могла бы внести свой вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта, который развился до острой стадии. Политик указывал на то, что у России налажены устойчивые отношения с Израилем и дружеские отношения с Палестиной.

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