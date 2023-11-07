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Глава МИД Украины предсказал худшую зиму в истории страны

10:40
  • вторник
  • 07 ноября 2023

В связи с этим страны Запада должны передать Киеву новые системы ПВО

На фоне сообщений метеорологов об аномальных холодах предстоящей зимой украинцы начали массово закупаться свечами и дровами. Об этом в ходе интервью изданию Die Welt заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Вашингтон объявил о выделении нового пакета помощи Киеву

По словам дипломата, страны Запада обязаны передать Киеву обновленные системы ПВО для "более лучшей" защиты объектов критической инфраструктуры страны – в том числе электростанций.

"Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории", - констатировал Кулеба, чьи слова приводит газета "Известия".

Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму свыше 125 миллионов долларов. По данным Пентагона, в него войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и комплекты зимней одежды. 

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