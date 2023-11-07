Такой пункт может появиться в пакете мер Евросоюза по рынку газа

Министр окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен объявил о планах предложить запретить импорт в страну сжиженного природного газа (СПГ) из России.

Как ожидается, Мюккянен предложит ввести соответствующий запрет в связи с реализацией нового пакета мер Евросоюза по рынку газа. Переговоры по этому пакету могут завершиться до конца 2023 года.

По мнению финского политика, импорт российского СПГ в Финляндию может быть запрещен в течение нескольких лет, сообщает РИА Новости.

Российский лидер Владимир Путин подтверждал, что США и ЕС, пытавшиеся наказать ограничениями Россию, в первую очередь ударили по благосостоянию собственных граждан. Для России же новые санкции могут оказаться благом, поскольку в страну завезут "меньше барахла" и "постельных клопов", заявил президент.

Глава венгерского кабмина Виктор Орбан заявлял, что стратегия лидеров Евросоюза в российско-украинском конфликте "потерпела полный провал". Политик подчеркивал, что "это провальный план", который "не сработает", поэтому необходимо сменить подход к отношениям с Россией.

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