ФАС оценила риск подорожания энергии из-за дифференцированных тарифов

Они применяются уже в семи регионах

Предложенные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России изменения в законодательство, связанные со снижением перекрестного субсидирования в некоторых регионах страны, могут вступить в силу с 1 января 2024 года. Об этом во вторник, 7 ноября, рассказали в пресс-службе ФАС.

Антимонопольщики уточнили, что это не означает изменения тарифов с указанной даты. Уровень тарифов, как и прежде, будет меняться с 1 июля 2024 года с учетом всех предусмотренных ограничений.

В ФАС заверили, что дифференцированные тарифы на электроэнергию защищают добросовестных потребителей, которые используют ее только для бытовых нужд. При этом для населения они будут утверждаться с учетом строгих ограничений индекса платы граждан, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с главой ФАС Максимом Шаскольским. Руководитель кабмина подчеркнул, что граждане страны должны быть защищены от недобросовестных поставщиков. Это касается и сферы тарифов на ЖКХ. Они должны быть экономически обоснованы и доступны для людей, но при этом и учитывать интересы производителей.

Российский министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин еще весной рассказал, что жилищным инспекторам поручено контролировать соблюдение прав россиян в области оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства, поскольку нельзя допускать неправомерные начисления платежей.

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