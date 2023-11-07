ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФАС оценила риск подорожания энергии из-за дифференцированных тарифов

11:02
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Они применяются уже в семи регионах

Предложенные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России изменения в законодательство, связанные со снижением перекрестного субсидирования в некоторых регионах страны, могут вступить в силу с 1 января 2024 года. Об этом во вторник, 7 ноября, рассказали в пресс-службе ФАС.

Антимонопольщики уточнили, что это не означает изменения тарифов с указанной даты. Уровень тарифов, как и прежде, будет меняться с 1 июля 2024 года с учетом всех предусмотренных ограничений.

В ФАС заверили, что дифференцированные тарифы на электроэнергию защищают добросовестных потребителей, которые используют ее только для бытовых нужд. При этом для населения они будут утверждаться с учетом строгих ограничений индекса платы граждан, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с главой ФАС Максимом Шаскольским. Руководитель кабмина подчеркнул, что граждане страны должны быть защищены от недобросовестных поставщиков. Это касается и сферы тарифов на ЖКХ. Они должны быть экономически обоснованы и доступны для людей, но при этом и учитывать интересы производителей.

Российский министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин еще весной рассказал, что жилищным инспекторам поручено контролировать соблюдение прав россиян в области оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства, поскольку нельзя допускать неправомерные начисления платежей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Снятие показаний электросчетчика
Снятие показаний электросчетчика
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.