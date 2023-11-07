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Депутат Рады назвала "врагами" русскоговорящих граждан Украины

11:44
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Их должны презирать

Брезгующие украинским языком военнослужащие ВСУ должны перейти на сторону президента России Владимира Путина и переехать в Сибирь. Об этом в ходе интервью изданию "Страна.ua" заявила бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион.  

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Политик назвала русскоговорящих бойцов в рядах ВСУ "врагами и изменниками родины" и призвала бригадных командиров открыто презирать таких солдат. По ее словам, служба в армии не дает права гражданам Украины пренебрегать государственным языком.

"Тех, кто не знает украинского языка, кто бы они ни были –презирают. И брезгуют ими", - заключила Фарион, чьи слова приводит издание "Лента.ру".

Националистические высказывания бывшего народного депутата Украины Ирины Фарион уже не в первый раз становятся достоянием общественности. Так, например, в одном из своих недавних интервью политик предлагала "утилизировать" всех русскоговорящих украинцев.

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