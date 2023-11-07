В новостройках реновации реализовано 100 нежилых помещений под инфраструктуру с начала года

Чаще всего на первых этажах размещаются магазины, аптеки, кафе и различные сервисно-бытовые услуги

Уже 100 помещений под торговые, сервисные и бытовые предприятия реализовано в домах, построенных по программе реновации, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев. По его словам, чаще всего на первых этажах размещаются магазины, аптеки, кафе и различные сервисно-бытовые услуги.

В свою очередь, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин уточнил, что реализованные помещения расположены в 10 административных округах и 22 районах.

Программа реновации стартовала в Москве в 2017 года. В нее включено 5175 домов.

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