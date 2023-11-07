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Участница Pussy Riot Штейн заочно арестована за фейки о ВС России

11:29
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Такое решение вынес Басманный суд Москвы

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего муниципального депутата и участницу группы Pussy Riot Люсю Штейн по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России.

Соответствующее постановление суда было озвучено во вторник, 7 ноября. Штейн подлежит взятию под стражу на два месяца. Срок ареста будет исчисляться с момента ее экстрадиции в Россию либо с момента задержания на территории России.

Штейн объявлена в международный розыск, сообщает ТАСС.

В октябре бывшей сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой вынесли приговор по делу о фейках в отношении армии. Басманный суд Москвы заочно приговорил ее к 8,5 года колонии и на 4 года запретил заниматься администрированием сайтов.

До того блогера Майкла Наки (признан иноагентом и внесен в соответствующий реестр) и основателя Telegram-канала "Сканер" Руслана Карпука (признан иноагентом и внесен в соответствующий реестр) заочно приговорили к 11 годам лишения свободы каждого по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах России.

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Люся Штейн
Люся Штейн
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