В США признали зависимость от ядерного топлива из России

Эта зависимость угрожает нацбезопасности Соединенных Штатов

Зависимость Соединенных Штатов от российского ядерного топлива угрожает национальной безопасности страны. Об этом рассказала руководитель глава управления по ядерной энергетике при Министерстве энергетики США Кэтрин Хафф.

Как пишет The Financial Times, для национальной безопасности и климата Соединенных Штатов крайне важно избавиться от зависимости от российского топлива.

Однако, по словам Хафф, Россия продолжит и дальше удерживать этот рынок, если не предпринять соответствующие действия. В настоящее время около 20% топлива реакторов США идет по контрактам с российскими поставщиками.

Ранее советник Белого дома по ядерным вопросам Пранай Вадди и главный исполнительный директор американского подразделения компании Urenco Карен Фили признавали, что Соединенные Штаты несут издержки из-за чрезмерной зависимости от России в области ядерного топлива. Чтобы решить эту проблему, в США планируют увеличить производство обогащенного урана и расширить мощности в штате Нью-Мексико.

При этом Франция, Канада, Япония, Великобритания и США создали альянс для вытеснения России с мирового рынка ядерного топлива. Они решили "использовать соответствующие ресурсы и возможности гражданских ядерных энергетических секторов каждой страны, чтобы поддерживать стабильные поставки ядерного топлива и добиться сокращения зависимости от российских цепочек поставок".

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