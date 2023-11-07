"Надо взвесить": Моргенштерн* высказался о возможности выступления в зоне СВО

Поклонники не должны воспринимать это как политическое высказывание

Репер Алишер Моргенштерн* в интервью Ксении Собчак не исключил возможность выступления перед российскими солдатами в зоне военной спецоперации.

"Я буду тщательно взвешивать все за и против, если такое предложение поступит", - приводит РИА Новости ответ Моргенштерна* на провокационный вопрос Собчак о возможности его выступления в зоне СВО.

При этом музыкант отметил серьезность заданного ведущей вопроса и подчеркнул, что не хочет, чтобы выступление в зоне военной спецоперации воспринималось поклонниками как "политическое высказывание". По его словам, в условиях неразрешенного конфликта между Россией и Украиной какие-либо заявления относительно правоты той или иной стороны неуместны.

Ранее Минюст включил Моргенштерна* в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Иностранными источниками финансирования указаны "Yoola Labs Ltd" и власти Украины.

*Внесены в реестры средств массовой информации и лиц, исполняющих функции иностранных агентов

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