В России поймали крупную группировку фальшивомонетчиков

Они сбывали фальшивые деньги на 2 млрд рублей в год

Сотрудники Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел России задержали участников действовавшего в целом ряде регионов преступного сообщества фальшивомонетчиков, сбывавших высококачественные подделки банкнот в объеме до 2 млрд рублей в год. Об этом рассказали во вторник, 7 ноября, в Центре общественных связей ФСБ и официальный представитель МВД Ирина Волк.

Преступники работали на территории Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областей, Республики Дагестан и Республики Крым.

Поддельные деньги распространяли через курьеров, а также организовали работу онлайн-магазина в теневом сегменте Интернета, через который продавали криминальный товар. Покупатели оплачивали фальшивки криптовалютой, после чего получали координаты тайников-закладок, цитирует Ирину Волк ТАСС.

Ранее генеральный директор Гознака Аркадий Трачук рассказал, какие купюры в России подделывают чаще всего. По его словам, найти фальшивую банкноты проще всего среди тысячных и пятитысячных купюр. Низкие номиналы подделывать невыгодно, пояснил эксперт.

Тем временем Центробанк принял решение доработать дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей. После ее презентации вспыхнула дискуссия относительно внешнего облика купюры. Критики остались недовольны тем, что на здании бывшей дворцовой церкви, в котором сейчас находится музей, нет православного креста, тогда как мусульманский минарет с полумесяцем есть.

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