Минфин поддержал присутствие иностранных компаний на российском рынке

Российские власти никого не выгоняют из страны
Российские власти выступают в поддержку присутствия иностранных компаний на рынке нашей страны. Об этом во вторник, 7 ноября, рассказал министр финансов России Антон Силуанов.
Он напомнил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций. Также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Как подчеркнул руководитель Минфина, несмотря на недружественные действия Запада, случаи введения в России временного управления иностранными компаниями исключительны, сообщает РИА Новости.
Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что "Россия продолжает оставаться открытой страной, Россия продолжает быть заинтересованной, Россия по-прежнему готова создавать комфортные условия для работы здесь иностранных компаний".
Заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев подчеркивал, что "мы никого не изгоняли из рынка". В частности, условия участия в клинических исследованиях остаются такими же, какими они были в 2022 году.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"