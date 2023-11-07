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Минфин поддержал присутствие иностранных компаний на российском рынке

12:41
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Российские власти никого не выгоняют из страны

Российские власти выступают в поддержку присутствия иностранных компаний на рынке нашей страны. Об этом во вторник, 7 ноября, рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

Он напомнил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций. Также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.

Как подчеркнул руководитель Минфина, несмотря на недружественные действия Запада, случаи введения в России временного управления иностранными компаниями исключительны, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что "Россия продолжает оставаться открытой страной, Россия продолжает быть заинтересованной, Россия по-прежнему готова создавать комфортные условия для работы здесь иностранных компаний".

Заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев подчеркивал, что "мы никого не изгоняли из рынка". В частности, условия участия в клинических исследованиях остаются такими же, какими они были в 2022 году.

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