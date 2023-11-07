Песков подтвердил предстоящий визит Путина в Казахстан

Он запланирован на 9 ноября

Российский лидер Владимир Путин 9 ноября посетит с официальным визитом Республику Казахстан. Во время переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений.

При этом Путин и Токаев в формате видеоконференции примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя предстоящий визит президента России в Казахстан, подчеркнул, что это "абсолютно самостоятельное измерение", данная поездка не обусловлена какими-либо другими международными контактами этой страны.

Спикер Кремля также указал на то, что данный визит является очень важным для развития дальнейших двусторонних отношений, сообщает ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал визит французского лидера Эмманюэля Макрона в Казахстан. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Казахстан – суверенное государство, которое вправе развивать отношения с другими странами по своему усмотрению.

До того, комментируя сообщения о начале работы центра миротворческих операций НАТО в Казахстане, Песков отмечал, что миротворческие миссии имеют свою специфику, при этом "мы рассчитываем на то, что мы от наших друзей из Астаны получим дополнительную информацию".

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