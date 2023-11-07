ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков назвал катастрофической ситуацию на Ближнем Востоке

13:14
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Дипломаты ведут переговоры по освобождению россиян из Газы

С гуманитарной точки зрения эскалация палестино-израильского конфликта привела к катастрофическим последствиям. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Нетаньяху допустил "небольшие паузы" в военных операциях в Газе
Песков назвал необходимым диалог со сторонами палестино-израильского конфликта

По его словам, российская сторона продолжает поддерживать контакты с участниками конфликтной ситуации на территории Ближнего Востока для оказания гуманитарной помощи мирным жителям палестинского анклава.

"Ситуация остается крайне напряженной и с гуманитарной точки зрения катастрофической", - констатировал Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналиста о конкретных действиях властей по освобождению граждан России из Газы, спикер Кремля подчеркнул, что сотрудники внешнеполитического ведомства прикладывают значительные усилия для скорейшего возвращения россиян на Родину.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Жители сектора Газа
Жители сектора Газа
Гуманитарная ситуация на Ближнем Востоке
Гуманитарная ситуация на Ближнем Востоке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.