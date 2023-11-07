Песков назвал катастрофической ситуацию на Ближнем Востоке

Дипломаты ведут переговоры по освобождению россиян из Газы

С гуманитарной точки зрения эскалация палестино-израильского конфликта привела к катастрофическим последствиям. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона продолжает поддерживать контакты с участниками конфликтной ситуации на территории Ближнего Востока для оказания гуманитарной помощи мирным жителям палестинского анклава.

"Ситуация остается крайне напряженной и с гуманитарной точки зрения катастрофической", - констатировал Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналиста о конкретных действиях властей по освобождению граждан России из Газы, спикер Кремля подчеркнул, что сотрудники внешнеполитического ведомства прикладывают значительные усилия для скорейшего возвращения россиян на Родину.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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