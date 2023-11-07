Глава Ростовской области опроверг информацию о срабатывании системы ПВО

Он призвал местных жителей не поддаваться панике

В Ростовской области во вторник, 7 ноября, не срабатывала система противовоздушной обороны. Об этом рассказал глава региона Василий Голубев.

В своем Telegram-канале политик ответил на вопросы о громких звуках, которые во вторник около 10:00 слышали жители Таганрога и Азова. Голубев опроверг срабатывание ПВО.

При этом губернатор напомнил, что Вооруженные силы России постоянно выполняют задачи по огневому поражению подразделений ВСУ, а "мы можем им помочь, не поддаваясь панике и доверяя только проверенным источникам информации".

1 ноября российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что расчеты противовоздушной обороны (ПВО) за месяц уничтожили свыше 1,4 тысячи средств нападения противника. В этом показателе — 37 самолетов Вооруженных сил Украины.

Президент России Владимир Путин отмечал, что система ПВО работает эффективно, однако есть пространство для повышения этого показателя. Спикер Кремля Дмитрий Песков пояснил, что работа по усовершенствованию системы ПВО будет продолжаться.

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