Четкий алгоритм: как работает флагманский центр Филатовской больницы

Это уже третий в столице центр экстренной помощи

Несколько минут - и пациент уже на операционном столе. Внутреннее кровотечение, которое нужно немедленно остановить, иначе будет поздно. Врачи скоропомощного комплекса при больнице имени Филатова называют это время "золотым часом", когда у врачей еще есть возможность спасти человеку жизнь или предотвратить инвалидность.

"В операционный блок пациент уже въезжает подготовленный. Все это делается на разных этапах. Как правило, это считанные минуты. И пациент уже оказывается у нас подготовленный, обследованный", - говорит Александр Привиденцев, заведующий операционным блоком флагманского центра ГКБ №15 имени Филатова.

В день здесь проводят полсотни неотложных операций. Всего же в скоропомощном комплексе при Филатовской больнице за сутки может пройти до 200 человек. Перед тем, как оказаться в руках у специалистов, поступающих пациентов распределяют в один из трех секторов - зеленый, желтый и красный. Первичный осмотр проходит сразу же, как в стационар приехала машина скорой помощи. Параллельно работники оформляют документы и заносят историю болезни. Причем все эти данные теперь не в стопке бумаг, а зашифрованы в браслете с личным QR-кодом.

"При поступлении непосредственно сотрудником МФЦ заводится электронная история болезни. Раньше, все помнят, это был внушительный такой документ. На данный момент это такой небольшой QR-код, куда зашита вся информация о поступающем пациенте. Этот браслетик печатается, клеится на руку пациенту, и он уже вместе с ним проследует в ту или иную зону", - объяснила Юлия Лукьянова, старшая медицинская сестра флагманского центра ГКБ №15 имени Филатова.

На каждого пациента уходят считанные минуты. Все благодаря четкому алгоритму действий, современной аппаратуре и продуманной логистике. Именно поэтому в ГКБ имени Филатова только за два месяца помогли почти 11 с половиной тысячам пациентов.

"Мы практически уже ежесуточно вышли на основную нашу мощность - это в районе 200 пациентов. Мы, конечно, можем и больше принимать, но в среднем флагманский центр принимает порядка 200 пациентов. Приезжает скорая, тут же пациент идет на триажный пост, и определяется, какая зона: желтая зеленая. Если пациенты тяжелые, они сразу идут в противошоковую", - рассказал Валерий Вечорко, главный врач ГКБ №15 имени Филатова.

Флагманский сектор Филатовской больницы 5 сентября открывал мэр Москвы Сергей Собянин. И это уже третий в городе центр экстренной помощи, работающий по новому стандарту. До этого скоропомощной комплекс был открыт при больнице имени Вересаева на севере столицы, а еще раньше заработал первый - в НИИ Скорой помощи имени Склифосовского.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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