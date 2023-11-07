Церковь Вознесения в Коломенском готовят к реставрации

Основные работы начнутся весной

Шатровый храм на холме, открытый всем ветрам. Архитектурный шедевр, чей почтенный возраст (почти 500 лет) требует постоянного внимания реставраторов. И последнее обследование это только подтвердило.

"Шатер страдает от ветра, там появляются небольшие трещины. В дождливую погоду по потолку идут небольшие капельки, которые падают вниз, конечно, это не лучшим образом сказывается на сохранности храма, поэтому реставрация Церкви Вознесения необходима", - отметил Андрей Сальников, кандидат исторических наук, заведующий сектором экскурсионного отдела музея-заповедника "Коломенское".

Строительство церкви окружено легендами. Связано оно с именем Ивана Грозного. По одной из версий, храм создан в честь его рождения. Но историки считают, что строить начали гораздо раньше.

"Храм, скорее всего, был построен во время обетного моления Василия III, когда он горячо молился Богу о даровании сына. И наследник этот появился на свет 25 августа 1530 года по старому стилю, и это был как раз Иван Васильевич - будущий наш первый русский царь", - указал Сальников.

Иван Грозный увидел уже построенную церковь. Архитектором ее был итальянец Петр Франческо Анибале. И храм уникален сочетанием самых разных стилей - тут элементы и готики, и итальянского ренессанса. За пять веков он не раз реставрировался, последние масштабные работы проводились в середине двухтысячных годов. Сейчас же мастера в первую очередь займутся фасадами.

Все привыкли, что Церковь Вознесения в Коломенском - белоснежная. Но в шатровой части стало хорошо заметно - построена она была из красного кирпича. А белый цвет приобрела не сразу - после нашествия крымского хана и страшного пожара в 1571 году.

"Пришли к тому, что решили ее просто побелить, так как не смогли бороться с этой копотью, гарью. И мы видим, что она приобрела белый цвет. И с того периода она всегда обновляется в белом цвете", - объяснил Дмитрий Дубов, начальник участка архитектурно-реставрационного товарищества.

Так сделают и сейчас. А кроме того, реставрация коснется белокаменного цоколя, галереи. Сначала предстоит расчистка штукатурного слоя, вычинка кирпичной кладки, ремонт швов, обработка антисептическими составами. Причем не только стен, но и белокаменного пола и колонн.

У Церкви Воскресения строители сейчас активно монтируют леса. Осенью и зимой завезут все необходимые материалы, а основные реставрационные работы начнут весной. И продлятся они до конца следующего года.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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