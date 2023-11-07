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В Пушкинском музее покажут "Испанскую коллекцию"

15:06
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Москвичи и гости столицы смогут в одном месте увидеть более 50 работ испанских художников 17-19 веков

От великих мастеров до малоизвестных художников - в Пушкинском музее открывается выставка "Испанская коллекция".

Проект организован совместно с "Эрмитажем".

Впервые за 86 лет москвичи и гости столицы смогут в одном месте увидеть более 50 работ испанских художников 17-19 веков, среди которых - Веласкес и Эль Греко.

Картины подобраны таким образом, чтобы проследить как страна пришла к своему "золотому веку" живописи.

Особое внимание уделено работам Мариано Фортуни. Он был не просто художником-реалистом. А еще и собирателем-антикваром. Чтобы глубже понять его личность, на выставке представлены также вещи и предметы искусства того времени.

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Выставка "Испанская коллекция. Из собраний российских музеев"
Выставка "Испанская коллекция. Из собраний российских музеев"
Выставка "Испанская коллекция. Из собраний российских музеев"
Выставка "Испанская коллекция. Из собраний российских музеев"
Выставка "Испанская коллекция. Из собраний российских музеев"
Выставка "Испанская коллекция. Из собраний российских музеев"
Выставка "Испанская коллекция. Из собраний российских музеев"
Выставка "Испанская коллекция. Из собраний российских музеев"
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