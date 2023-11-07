В Пушкинском музее покажут "Испанскую коллекцию"

Москвичи и гости столицы смогут в одном месте увидеть более 50 работ испанских художников 17-19 веков
От великих мастеров до малоизвестных художников - в Пушкинском музее открывается выставка "Испанская коллекция".
Проект организован совместно с "Эрмитажем".
Впервые за 86 лет москвичи и гости столицы смогут в одном месте увидеть более 50 работ испанских художников 17-19 веков, среди которых - Веласкес и Эль Греко.
Картины подобраны таким образом, чтобы проследить как страна пришла к своему "золотому веку" живописи.
Особое внимание уделено работам Мариано Фортуни. Он был не просто художником-реалистом. А еще и собирателем-антикваром. Чтобы глубже понять его личность, на выставке представлены также вещи и предметы искусства того времени.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"