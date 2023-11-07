Спасенная от браконьеров рысь нашла дом под Дмитровом

Прежние хозяева превратили зверя в больное испуганное существо

К своему новому дому на зооферме в подмосковной деревне Шихово она только-только начинает привыкать и заметно нервничает когда близко подходят незнакомцы. Оно и понятно - за свой век, поневоле прожитый бок о бок с людьми, десятилетняя рысь Мурыська всякого натерпелась.

"Попала она от браконьера к таксидермисту, который делает чучела. Этот человек пожалел ее, оставил у себя, она стала жить у него и жила несколько лет, пока не нашлась женщина, которая занимается профессионально разведением породистых кошек, и не поселила ее у себя в питомнике", - рассказала Зоя Барышникова зоотехник зоофермы "Шихово".

Оказалось, Мурыська серьезно больна. Из-за неправильного питания поврежден желудок, а из-за сильной травмы позвоночника практически утрачена подвижность. Сбежав однажды от прежнего хозяина на другой участок, получила по спине арматурой от рабочих. В заботливых руках заводчицы рысь пошла на поправку, ожила и снова стала ходить. Однако землю, где находился питомник, вскоре продали. И переселить большую дикую кошку его владельцам было некуда.

"Когда она позвонила и сказала, что у нее есть рысь, которая ищет свой дом, мы поехали и просто Мурыську забрали. Мы очень надеемся, что потихоньку она поймет, что попала в дом, где ее любят, где к ней хорошо относятся, и это то место, где она будет жить спокойно и счастливо", - продолжила Барышникова.

Почти все ее соседи по зооферме -обезьяны, кенгуру - животные со своими не менее грустными историями. Кого спасли из рук уличных фотографов, кого из брошенного контактного зоопарка. Впрочем, от большинства здесь просто отказались владельцы, не справившись с воспитанием. А вот у добродушного суриката Купера есть любящая его хозяйка. Однако в силу весомых обстоятельств им со зверьком тоже пришлось разъехаться.

За Купером, который на зооферме к слову, уже успел обзавестись своей семьей, девушка продолжает ухаживать. Привозит ему регулярно корм, гуляет и проводит с ним время. Таким же образом поступают и те, кто просто хотел бы помогать животным.

Под опеку на зооферме можно взять любого из питомцев. Например, микропигов, коз, альпак, кроликов, шиншилл. И даже страуса. Благодаря опекунству животные получают прежде всего заботу, внимание и улучшенное питание. А люди - возможность приезжать к четвероногим друзьям в любое время. И, конечно же, радость от общения с ними.

Приезжают сюда и просто знакомиться с их повадками и условиями проживания. Случается, что кого-то даже увозят с собой домой. Но чаще все же продолжают знакомство на расстоянии.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"