На Красной площади открылась выставка о быте москвичей-защитников города

В экспозицию вошли экспонаты из фондов Музея Победы

На Красной площади открылась выставка, которая знакомит посетителей с историей начала Великой Отечественной и бытом москвичей-защитников города.

В экспозицию вошли экспонаты из фондов Музея Победы. На мультимедийных экранах - десятки оцифрованных агитплакатов, выпущенных в первый год войны для поднятия духа красноармейцев. А также уникальные кадры кинохроники.

Кроме того, на брусчатке военная техника тех лет - в том числе и легендарный танк Т-34.

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