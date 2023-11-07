На Красной площади открылась выставка о быте москвичей-защитников города

В экспозицию вошли экспонаты из фондов Музея Победы
На Красной площади открылась выставка, которая знакомит посетителей с историей начала Великой Отечественной и бытом москвичей-защитников города.
В экспозицию вошли экспонаты из фондов Музея Победы. На мультимедийных экранах - десятки оцифрованных агитплакатов, выпущенных в первый год войны для поднятия духа красноармейцев. А также уникальные кадры кинохроники.
Кроме того, на брусчатке военная техника тех лет - в том числе и легендарный танк Т-34.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"