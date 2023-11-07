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На Красной площади открылась выставка о быте москвичей-защитников города

14:49
  • вторник
  • 07 ноября 2023

В экспозицию вошли экспонаты из фондов Музея Победы

На Красной площади открылась выставка, которая знакомит посетителей с историей начала Великой Отечественной и бытом москвичей-защитников города.

В экспозицию вошли экспонаты из фондов Музея Победы. На мультимедийных экранах - десятки оцифрованных агитплакатов, выпущенных в первый год войны для поднятия духа красноармейцев. А также уникальные кадры кинохроники.

Кроме того, на брусчатке военная техника тех лет - в том числе и легендарный танк Т-34.

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Интерактивный музей на Красной площади
Интерактивный музей на Красной площади
Интерактивный музей на Красной площади
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