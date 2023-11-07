Олег Царев дал первый комментарий после покушения

Сотрудники СК России установили причастных к преступлению

Рано или поздно организаторы и исполнители покушения предстанут перед российским судом. Об этом в интервью RT заявил бывший депутат Верховный рады Украины Олег Царев.

Политик призвал граждан не бояться украинских террористов и подчеркнул, что сотрудники СК России уже установили причастных к организации покушения. По его словам, преступники были идентифицированы благодаря камерам видеонаблюдения, установленным на территории места происшествия.

"Им придется ответить за то, что они сделали: за покушение, за акты террора, за войну, за то, что они сделали с Украиной", – заключил Царев.

27 октября на бывшего народного депутата Украины Олега Царева было совершено покушение. Неизвестный дважды выстрелил в политика. Спустя сутки правоохранители возбудили уголовное дело по статье – "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля".

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