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Шойгу: Россия отвергает диктат западных стран во главе с США

14:06
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Министр встретился с главкомом ВС Никарагуа

Россия отвергает диктат и политическое давление со стороны США и других западных стран. Заявление такого содержания сделал во вторник, 7 ноября, российский министр обороны Сергей Шойгу.
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Генерал армии встретился в Москве с главнокомандующим армией республики Никарагуа Хулио Авилесом Кастильо.

В ходе беседы Шойгу заявил, что Москва вместе с Никарагуа и другими единомышленниками будет противодействовать западному диктату, указывая на недопустимость подобного поведения.

При этом российский министр высоко оценил взаимодействие с Никарагуа на международной арене, подчеркнув, что обе страны придерживаются единых позиций по ключевым вопросам глобальной и региональной безопасности, сообщает "Интерфакс".

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что стабилизация российско-американских отношений не произойдет, пока Соединенные Штаты пытаются говорить с Россией с позиции силы. При этом дипломат указал на заведомую провальность попыток вести диалог с нашей страной с позиции силы.

В Кремле, оценивая вероятность новой встречи президентов России и США, заявили, что это "должно быть при обоюдном желании, обоюдной готовности", причем "должны вызреть определенные условия".

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