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Собянин рассказал, где найти уникальные данные о параде 7 ноября 1941 года

14:56
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Узнать больше об этом историческом дне помогут газеты, фотографии и видео Главархива столицы

Собранные в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории" архивные материалы помогут москвичам ознакомиться с важнейшими событиями Великой Отечественной войны – в том числе с военным парадом 7 ноября 1941 года. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Столичный мэр отметил, что теперь каждый желающий житель Москвы может, не выходя из дома, увидеть уникальные кадры военного парада 1941 года. По его словам, москвичи могут увидеть не только вырезки из газет того времени, но и видеоматериалы, на которых запечатлены события 82-летней давности.

Для изучения доступна электронная книга "1941–1945. Хроника жизни Москвы", выпущенная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, заключил мэр.

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