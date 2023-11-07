Появились сообщения о применении Россией С-400 в зоне СВО

Минобороны не подтверждало эту информацию

Российские войска применили в СВО зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 "Триумф" с использованием зенитных управляемых ракет (ЗУР). Об этом во вторник, 7 ноября, рассказал источник, близкий к российскому Министерству обороны.

По словам собеседника ТАСС, С-400 "Триумф" были применены в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В составе ЗРС С-400 использовались ЗУР с активными головками самонаведения.

Министерство обороны России официально не подтверждало эти сообщения.

Россия применяет в ходе боевых действий в рамках спецоперации на Украине как уже зарекомендовавшее себя вооружение и военную технику, так и новые образцы.

В сентябре сообщалось, что российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в зоне СВО применил гиперзвуковую ракету "Кинжал". Первый летный экипаж, выполнивший данную задачу, представлен к государственным наградам.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что в России производство танков за 2023 год увеличилось в семь раз, а бронетехники — в 4,5 раза. Выпуск боеприпасов и некоторых отдельных видов военной продукции подскочил сразу в 60 раз.

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