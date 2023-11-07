В Турции выразили готовность вновь принять мирные переговоры по Украине

Киев пока не собирается договариваться с Москвой

В Анкаре во вторник, 7 ноября, состоялась встреча турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником.

Как заявил осведомленный источник, Фидан заявил, что боевые действия на Украине должны быть прекращены на основе норм международного права, а Турция готова принять переговоры, если на то будет воля сторон.

Официальные комментарии турецких властей по этому поводу не поступали, сообщает РИА Новости.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее опроверг сообщения о том, что Киев якобы ведет тайные переговоры с Москвой. Министр заявил, что "пока Россия не будет уважать наш суверенитет, смысла разговаривать нет".

В России подчеркивали, что Москва никогда не отвергала возможности достижения целей спецоперации на Украине политико-дипломатическими средствами. Соответственно, возможности политического урегулирования зависят именно от Киева.

Принять мирные переговоры по Украине готовы и в Белоруссии, которая уже пыталась сыграть роль посредника весной 2022 года. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин подчеркнул, что "об этом не раз говорилось с различных трибун, включая недавнюю Московскую конференцию по международной безопасности".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"