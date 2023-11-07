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Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в 82-ю годовщину парада 1941 года

14:47
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Сегодня в России отмечают День воинской славы

Сегодня в России отмечают День воинской славы. Дата установлена в честь легендарного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.

Утром мэр Москвы Сергей Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В церемонии приняли участие кадеты и представители общественных организаций. А также военнослужащие Преображенского полка.

Память павших в годы Великой Отечественной почтили минутой молчания. Затем прозвучали марши в исполнении военного оркестра.

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Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата
Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата
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