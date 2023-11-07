Звезда "Реальных пацанов" Зоя Бербер выходит замуж

Стало известно имя ее избранника

36-летняя актриса Зоя Бербер в соцсетях опубликовала снимки с кольцом на безымянном пальце. Как стало известно, звезда сериала "Реальные пацаны" получила предложение от актера Максима Белбородова.

Как отметила Бербер, если долго смотреть на женщину, можно увидеть, как она выходит замуж. "Максим не захотел на это смотреть. Решил в этой авантюре участвовать! Я сказала ДА", – заявила артистка.

Максим Белбородов также в соцсетях подтвердил информацию о помолвке. "Скоро будет опубликован список самых завидных холостяков планеты, но, к счастью, меня в нем не будет. Всем девушкам хочу сказать - finita la commedia", - сообщил он (цитата с издания "АиФ - Пермь").

У Зои Бербер есть дочь Надежда, которую она родила от сценариста из Читы Александра Синегузова. Они познакомилась более десяти лет назад во время съемок первого сезона "Реальных пацанов".

Напомним, в июле прошлого года в Лас-Вегасе законным браком сочетались Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Этого события поклонники артистов ждали более 20 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"