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Звезда "Реальных пацанов" Зоя Бербер выходит замуж

15:07
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Стало известно имя ее избранника

36-летняя актриса Зоя Бербер в соцсетях опубликовала снимки с кольцом на безымянном пальце. Как стало известно, звезда сериала "Реальные пацаны" получила предложение от актера Максима Белбородова.
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Как отметила Бербер, если долго смотреть на женщину, можно увидеть, как она выходит замуж. "Максим не захотел на это смотреть. Решил в этой авантюре участвовать! Я сказала ДА", – заявила артистка.

Максим Белбородов также в соцсетях подтвердил информацию о помолвке. "Скоро будет опубликован список самых завидных холостяков планеты, но, к счастью, меня в нем не будет. Всем девушкам хочу сказать - finita la commedia", - сообщил он (цитата с издания "АиФ - Пермь").

У Зои Бербер есть дочь Надежда, которую она родила от сценариста из Читы Александра Синегузова. Они познакомилась более десяти лет назад во время съемок первого сезона "Реальных пацанов".

Напомним, в июле прошлого года в Лас-Вегасе законным браком сочетались Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Этого события поклонники артистов ждали более 20 лет.

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