Российская ПВО сбила два самолета и 33 дрона ВСУ

Также перехвачены снаряды системы залпового огня

Российские силы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 33 украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Запорожской и Херсонской областями, а также ДНР и ЛНР. Перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны России.

Кроме того, в районе населенного пункта Бригадировка Харьковской области сбит украинский бомбардировщик Су-27. А возле Роскошного в Донецкой народной республике уничтожен истребитель ВСУ МиГ-29.

По данным Минобороны, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР. Потери ВСУ на краснолиманском направлении составили до 170-ти военнослужащих убитыми и ранеными.

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