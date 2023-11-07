ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин в Кремле заслушал доклад первого вице-премьера Белоусова

14:52
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Замглавы кабмина рассказал о разработке закона о технологической политике

Владимир Путин сегодня в Кремле заслушал доклад первого вице-премьера. Андрей Белоусов рассказал о разработке закона о технологической политике.

Белоусов обратил внимание президента на три новеллы, которые присутствуют в документе. Первая касается проектов, нацеленных на создание конкретной продуктовой линейки. Вторая - это прорывные решения, которые будут определять облик производственных систем в ближайшие годы. И третья новелла касается создания прочной правовой базы для развития малых технологических компаний. Сейчас закон находится в высокой стадии подготовки.

Белоусов: "Надо сказать, что закон уникальный, у нас до сих пор такого закона не было. Есть понятные причины. По сути дела, это закон о реализации технологического суверенитета. При разработке этого закона участвовало очень большое количество людей: участвовали эксперты, Российская академия наук принимала очень живое участие, участвовали представители инновационных компаний, депутаты, члены Совета Федерации".

Путин: "Очень важно. Я прошу вас, продолжайте этим заниматься с тем, чтобы он у нас не ушел куда-нибудь "вправо". Спасибо большое".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Андрей Белоусов
Владимир Путин и Андрей Белоусов
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.