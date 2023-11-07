Путин в Кремле заслушал доклад первого вице-премьера Белоусова

Замглавы кабмина рассказал о разработке закона о технологической политике

Владимир Путин сегодня в Кремле заслушал доклад первого вице-премьера. Андрей Белоусов рассказал о разработке закона о технологической политике.

Белоусов обратил внимание президента на три новеллы, которые присутствуют в документе. Первая касается проектов, нацеленных на создание конкретной продуктовой линейки. Вторая - это прорывные решения, которые будут определять облик производственных систем в ближайшие годы. И третья новелла касается создания прочной правовой базы для развития малых технологических компаний. Сейчас закон находится в высокой стадии подготовки.

Белоусов: "Надо сказать, что закон уникальный, у нас до сих пор такого закона не было. Есть понятные причины. По сути дела, это закон о реализации технологического суверенитета. При разработке этого закона участвовало очень большое количество людей: участвовали эксперты, Российская академия наук принимала очень живое участие, участвовали представители инновационных компаний, депутаты, члены Совета Федерации".

Путин: "Очень важно. Я прошу вас, продолжайте этим заниматься с тем, чтобы он у нас не ушел куда-нибудь "вправо". Спасибо большое".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"