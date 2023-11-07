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ЕС выдвинул условия для начала диалога о вступлении Украины

15:25
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Брюссель считает, что Украина достигла прогресса в проведении реформ

Еврокомиссия (ЕК) готова дать зеленый свет процессу вступления Украины в ЕС и начать диалог в начале 2024 года при соблюдении ряда условий. Об этом во вторник, 7 ноября, пишет El Pais со ссылкой на проект отчета ЕК.
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Согласно документу, Киеву надлежит улучшить ситуацию с укреплением прав языковых меньшинств, выделить больше ресурсов на борьбу с коррупцией и добиться прогресса в обеспечении прозрачности лоббистской деятельности.

Ожидается, что официально отчет будет обнародован 8 ноября.

Ранее западные СМИ писали, что решение российского лидера Владимира Путина о присоединении новых территорий подтолкнуло ЕС к расширению — Брюссель ведет работу по "экстренному" привлечению в политико-экономический блок как минимум восьми новых членов. Вместе с тем вступление "сельскохозяйственной" Украины в данное интеграционное объединение способно открыть "ящик Пандоры".

Глава венгерского кабмина Виктор Орбан отмечал, что подход Евросоюза к украинскому конфликту потерпел полный провал и сейчас нужен "план Б", который предусматривает прекращение огня и мирные переговоры.

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