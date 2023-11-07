Пентагон назвал главные цели США на Ближнем Востоке

Вашингтон не допустит распространения палестино-израильского конфликта

Защита граждан США и оказание помощи военнослужащим ЦАХАЛ в противостоянии с боевиками радикального движения ХАМАС – стратегические цели Вашингтона на территории Ближнего Востока. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Военный подчеркнул, что основная цель США в палестино-израильском конфликте – скорейшее освобождение заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС на территории Газы. По его словам, американские и израильские дипломаты прикладывают значительные усилия для освобождения мирных граждан из плена.

Еще одна цель Вашингтона – сдерживание государственных или негосударственных субъектов от участия в конфликтной ситуации, указал представитель ведомства.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"