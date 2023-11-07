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Великобритания с союзниками приостанавливает участие в ДОВСЕ

15:41
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Россия уже вышла из соглашения

Великобритания вместе с союзниками объявила о приостановке участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в ответ на выход из него России. Такое заявление во вторник, 7 ноября, распространил Форин-офис.
Россия завершила выход из Договора об обычных вооруженных силах в Европе

В британском внешнеполитическом ведомстве заявили, что соответствующее решение было принято "в ответ на шаг России".

При этом Лондон планирует "вместе со странами-единомышленниками разработать и реализовать стабилизирующие меры, которые будут приниматься на добровольной основе", сообщает ТАСС.

Источник в Госдепартаменте, на который ссылаются американские СМИ, утверждает, что в течение 7 ноября Соединенные Штаты объявят о приостановке своего участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что прямых последствий денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) быть не должно, так как он уже был де-факто неживым механизмом.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на лицемерную позицию Запада: в коммюнике НАТО говорится, будто размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии подрывает стратегическую стабильность и безопасность в Евроатлантике. При этом тут же заявляется, что американское ядерное оружие в Европе служит поддержанию мира.

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