Зеленский заявил, что сейчас не время для выборов президента Украины

Они должны пройти в марте следующего года

Это кадры с российского беспилотника, который залетел в тыл к украинским войскам. Наблюдение ведётся за населённым пунктом Димитрово в Запорожской области. До линии фронта отсюда примерно 25 километров. Российский разведчик не только пробрался незамеченным так глубоко, но ещё и навёл на цель наши войска. Видно, как на центральной улице села стоит много машин. Во дворе одного из домов собираются военные. Как потом выяснилось, для проведения церемонии награждения.

Воздушный удар был мощный и точный. Автомобили сгорели. На земле - десятки тел погибших украинских солдат. Награждать собирались офицеров 128 горно-штурмовой бригады "Закарпатье". Журналисты сначала назвали цифру - 28 погибших. Официальный Киев - 18. Чиновники из Мукачево, где находится штаб бригады, написали, что медали не получили 50 солдат и офицеров. Владимир Зеленский этому инциденту посвятил отдельное обращение. И рассуждая о трагедии, очень ловко вставил: легкомысленно сейчас вбрасывать в общество тематику выборов.

"Я ожидаю от всех соответствующих структур и органов власти конкретных ответов относительно задач, которые объективно стоят перед нашим государством сейчас. Это касается и того, что государству нужно гораздо больше сосредоточенности на обороне", - заявил он.

Президентские выборы на Украине должны пройти в марте следующего года. Через пять месяцев. Далеко идущее предложение сделал Зеленский. И уничтожение элиты 128-й бригады как нельзя оказалось кстати. Аналитики отмечают, что если выборы состоятся, нынешний президент проиграет с треском. Не оправдал ни украинских надежд, ни американских.

Украинцы в свою очередь жалуются, что Запад не предоставил им достаточного количества оружия для прорыва российских укреплений. И что многое из полученного вооружения находится в нерабочем состоянии. Главный украинский генерал Валерий Залужный признался, что война зашла в "патовую ситуацию" и что, скорее всего, не будет глубокого и красивого прорыва.

У Зеленского и Залужного - давний конфликт. Главкома ВСУ называют чуть ли не будущим новым президентом Украины. В минувшие выходные Зеленский передал Залужному привет - так считает ряд политологов. В свой день рождения погиб майор Геннадий Частяков, который был личным помощником и другом генерала. "Тебя удивить трудно - поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски", - якобы сказал Частякову другой помощник Залужного Александр Тимченко. Официальную версию несчастного случая озвучил министр внутренних дел Украины.

"Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца. Сначала боеприпас взял в руки сын и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребёнка и выдернул кольцо, спровоцировав взрыв", - рассказал Игорь Клименко.

Подрывают боевой дух и украинские политики. Известная русофобка Ирина Фарион назвала мусором и "москворотыми быками" тех украинских солдат, кто разговаривает на русском языке. Боевики запрещённой в России группировки "Азов" вполне по-русски послали её. Но скандал только набирает обороты.

У украинских союзников тоже не всё в порядке. Как пишут немецкие СМИ, Германия уже оказала Киеву помощь на 24 миллиарда евро, что пробило немалую брешь в собственном оборонном бюджете. Её теперь закрывают урезанием продуктового довольствия. Немецким солдатам понизили ежедневную норму по говядине и рыбе.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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