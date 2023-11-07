ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Генсек ООН обеспокоился ростом антисемитизма в мире

22:23
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Конфликт на Ближнем Востоке не угасает

Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной и катастрофической с гуманитарной точки зрения. Это заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, для Кремля крайне важно, чтобы граждане нашей страны, находящиеся в зоне конфликта, получили возможность покинуть территорию Газы. В свою очередь директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что возглавляемое им ведомство работает над получением информации о россиянах, находящихся в руках ХАМАС. Ну а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоился ростом антисемитизма и антимусульманских настроений в мире. И примеров тому много.

Подробнее – в репортаже

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Митинг в поддержку Палестины
Митинг в поддержку Палестины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.