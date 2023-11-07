Генсек ООН обеспокоился ростом антисемитизма в мире

Конфликт на Ближнем Востоке не угасает

Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной и катастрофической с гуманитарной точки зрения. Это заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, для Кремля крайне важно, чтобы граждане нашей страны, находящиеся в зоне конфликта, получили возможность покинуть территорию Газы. В свою очередь директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что возглавляемое им ведомство работает над получением информации о россиянах, находящихся в руках ХАМАС. Ну а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоился ростом антисемитизма и антимусульманских настроений в мире. И примеров тому много.

Подробнее – в репортаже

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"