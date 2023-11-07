Греф оценил перспективы укрепления рубля

Курс национальной валюты стабилизируется к концу текущего года

Появились тенденции к "небольшому" укреплению курса национальной валюты к концу текущего года. Об этом в ходе брифинга заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Экономист назвал текущий фундаментальный курс рубля "нормальным" и подчеркнул, что уже к концу 2023 года курс национальной валюты, вероятно, стабилизируется и опустится до стандартных значений.

"Мы прогнозируем стабильную ситуацию. Тенденция, скорее, к небольшому укреплению, чем к ослаблению", - заявил Греф, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, стабилизация курса рубля будет происходить на фоне увеличения предложения иностранной валюты на внутреннем рынке.

Ранее президент России Владимир Путин призвал Центробанк и кабинет министров к скоординированным действиям по снижению влияния инфляционных процессов на жизнь простых россиян. При этом глава государства указал на необходимость отслеживания цен на социально-значимые продукты и товары.

27 октября Центробанк принял решение об очередном повышении ключевой ставки. В этот раз руководство денежно-кредитного регулятора подняло ставку сразу на 2 п.п. – c 13 до 15 процентов.

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