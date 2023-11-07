Глава МВД призвал ужесточить контроль при приеме в российское гражданство

Тех, кто угрожает безопасности, следует выдворять из России

Необходимо ужесточить контроль при принятии иностранцев в российское гражданство, а также при выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство. Такое мнение во вторник, 7 ноября, высказал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Глава МВД также указал на необходимость принятия дополнительных мер по выявлению лиц, уклоняющихся от прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования, в том числе — на предмет смены установочных данных и наличия запрета на въезд в Россию.

Колокольцев подчеркнул, что лиц, представляющих угрозу общественной безопасности, нужно "безапелляционно удалять" с территории России, а правовые статусы — аннулировать, сообщает ТАСС.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, что поток приезжих в Россию растет. По данным МВД, в первом полугодии 2023 года страну посетили 8,2 млн иностранцев, что на 62% больше, чем за такой же период годом ранее. Однако "пребывание сотен тысяч приезжих в российских регионах порождает и такие проблемы, как рост преступности в среде иностранцев, конфликты с местными жителями", подчеркнул Медведев.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял, что получивших гражданство России мигрантов необходимо отправлять в зону военной спецоперации, в противном случае человек должен лишиться российского паспорта.

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