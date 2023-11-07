Площадь пожара в историческом центре Ростова-на-Дону увеличилась до 400 квадратов

Огонь может перекинуться на соседние здания

Огонь с горящего здания в историческом центре Ростова-на-Дону может перекинуться на соседние здания. Об угрозе распространения пожара заявили в ГУ МЧС по Ростовской области, отметив плотность застройки в этой части города.

Информация о возгорании в здании по улице Темерницкая, 83 - в историческом центре Ростова-на-Дону - поступила дежурному в 14.26 мск. Как выяснили прибывшие на место происшествия расчеты, загорелась кровля двухэтажного жилого дома.

Пожару присвоен второй ранг сложности. По последним данным, площадь возгорания увеличилась до 375 квадратных метров. МЧС увеличило группировку пожарных – на месте работают 69 человек и 22 единицы техники, передает РИА Новости.

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