Собянин принял решение о комплексном развитии трех территорий нежилой застройки

Речь идет о Преображенском, Печатниках и Покровском-Стрешнево

В трех районах столицы появятся комфортные городские кварталы. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил развитие нежилых территорий в Преображенском, Печатниках, а также Покровском-Стрешнево.

Как отметил в своем Телеграм-канале мэр столицы, в этих районах планируется возвести более 180 тысяч "квадратов" недвижимости, в том числе дома для участников программы реновации и объекты социальной инфраструктуры.

Часть бывшей промзоны "Хапиловка" отдадут под жилую застройку, а на территории части бывшей промзоны "Курьяново" появится ряд коммунальных объектов.

Согласно прогнозам, новые проекты позволят создать более 700 рабочих мест.

Ранее в октябре Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы. Городские кварталы появятся на месте полузаброшенных территорий в Южном Тушине, Кузьминках и Крюкове.

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