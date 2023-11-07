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Зеленский начал войну на два фронта

16:11
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Второй фронт - внутренний

Владимир Зеленский ведет войну на два фронта. Второй фронт – внутренний: президент Украины воюет со своими генералами, пишет Asia Times.

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Издание напоминает, что гнев Зеленского вызвало интервью главкома ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist. Генерал заявил журналистам о тупике, в котором оказалась украинская армия, и отметил, что прорыва, скорее всего, не будет. Отмечается, что даже The New York Times написала о расколе между Зеленским и его военачальниками.

Авторы материала подчеркивают: проблема для Зеленского в том, что заявления о патовой ситуации на фронте не позволят ему получить новые средства и оружие за рубежом. Своими высказываниями генералы только усугубляют ситуацию. У украинского лидера лишь два пути: свернуть с курса, которого он продолжает придерживаться, или же ожидать неизбежного, пишет автор.

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