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Ребенок пострадал в ДТП на северо-востоке Москвы

17:08
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Также травмы получили двое взрослых

Две легковые автомашины столкнулись на перекрестке на северо-востоке Москвы. Травмы получили ребенок и двое взрослых, сообщили в экстренных службах.

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Автомобили столкнулись на пешеходном переходе возле метро "Ботанический сад" – на перекрестке проезда Серебрякова и Снежной улицы. Участники ДТП - Hyundai и Lada, один из автомобилей вылетел на тротуар, где сбил трех пешеходов.

В Госавтоинспекции уточнили, что ДТП произошло около 16:00. Троих пострадавших осматривают медики, передает РИА Новости.

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