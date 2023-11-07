Главаря ограбившей инкассаторов ячейки ИГ приговорили к 22 годам

Судебные процессы по этому делу продолжаются
Вступил в законную силу обвинительный приговор главарю ячейки запрещённой в России террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает управление ФСБ по Москве и Московской области.
Орифжону Сатторову, банда которого причастна к нападениям на инкассаторов, было назначено наказание в виде 22 лет заключения.
По данным спецслужбы, Сатторов и семь других участников ячейки, исповедовавших радикальные течения, похитили более 100 млн рублей, часть из которых направлялась членам террористических организаций в Сирии.
В отношении остальных членов преступной группы судебные процессы продолжаются.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"