Главаря ограбившей инкассаторов ячейки ИГ приговорили к 22 годам

Судебные процессы по этому делу продолжаются

Вступил в законную силу обвинительный приговор главарю ячейки запрещённой в России террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает управление ФСБ по Москве и Московской области.

Орифжону Сатторову, банда которого причастна к нападениям на инкассаторов, было назначено наказание в виде 22 лет заключения.

По данным спецслужбы, Сатторов и семь других участников ячейки, исповедовавших радикальные течения, похитили более 100 млн рублей, часть из которых направлялась членам террористических организаций в Сирии.

В отношении остальных членов преступной группы судебные процессы продолжаются.

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