ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Евреев Германии предупредили об опасности в годовщину "Хрустальной ночи"

17:56
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Ситуацию обострил палестино-израильский конфликт

В Берлине не исключают возможности нападений на еврейские учреждения в ночь с 9 на 10 ноября. Эта дата – годовщина "Хрустальной ночи", первого крупного еврейского погрома в нацистской Германии в 1938 году.

Путин назвал "невероятным свинством" попытки организовать еврейские погромы в России
Погромщики во Франции захватывают склады с оружием

МВД Германии заявило, что нельзя исключать пропалестинские мероприятия. Силовики считаю, что могут иметь место неанонсированные демонстрации вкупе с оскорблениями, разжиганием ненависти, причинением материального ущерба или выражения недовольства перед израильскими учреждениями и молитвенными домами.

"Хрустальная ночь" - ночь на 10 ноября 1938 года – стала в Германии и Австрии первой массовой насильственной акцией нацистов по отношению к евреям. Были убиты более 90 человек, 30 тысяч евреев отправлены в концлагеря. Ночь погромов считается началом Холокоста, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Митинг в поддержку Израиля в Германии
Митинг в поддержку Израиля в Германии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.