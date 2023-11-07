Евреев Германии предупредили об опасности в годовщину "Хрустальной ночи"

Ситуацию обострил палестино-израильский конфликт

В Берлине не исключают возможности нападений на еврейские учреждения в ночь с 9 на 10 ноября. Эта дата – годовщина "Хрустальной ночи", первого крупного еврейского погрома в нацистской Германии в 1938 году.

МВД Германии заявило, что нельзя исключать пропалестинские мероприятия. Силовики считаю, что могут иметь место неанонсированные демонстрации вкупе с оскорблениями, разжиганием ненависти, причинением материального ущерба или выражения недовольства перед израильскими учреждениями и молитвенными домами.

"Хрустальная ночь" - ночь на 10 ноября 1938 года – стала в Германии и Австрии первой массовой насильственной акцией нацистов по отношению к евреям. Были убиты более 90 человек, 30 тысяч евреев отправлены в концлагеря. Ночь погромов считается началом Холокоста, передает РИА Новости.

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