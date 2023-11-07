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Появились подробности задержания группировки фальшивомонетчиков

18:04
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Были проведены обыски

Крупная операция силовых структур, в ходе которых была ликвидирована сеть фальшивомонетчиков, действовавшая в разных регионах. Криминальный оборот достигал двух миллиардов рублей в год. Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии провели более 140 обысков и задержали 24 участника группировки.

Банда фальшивомонетчиков - не сомневались следователи - настолько хорошо организована, что брать подозреваемых, что называется, нужно с поличным. Сотрудники ФСБ и МВД действовали совместно -  задержания прошли одновременно в семи регионах страны. Часть предполагаемых преступников жили на съемных квартирах.

По версии следствия, несмотря на многочисленность и разветвлённость банды, между собой её представители были мало знакомы. В целях конспирации у каждого из них была своя отдельная роль.

Впрочем, некоторые злоумышленники знали, почему пришли правоохранители. Печатали поддельные купюры прямо дома. Комплекс высокотехнологического полиграфического оборудования, профессиональные средства воспроизводства элементов защиты банкнот, специализированная бумага с нанесенными на нее водяными знаками - вот далеко не полный арсенал. Годовой оборот фальшивок достигал двух миллиардов рублей.

Одни рисовали и печатали, другие - занимались сбытом. Как через постоянных покупателей, так и через так называемый даркнет. В ходе обысков сотрудники ФСБ нашли более 20 миллионов фальшивых рублей.

"Кроме того, фигуранты организовали работу онлайн-магазина в теневом сегменте Интернета, через который продавали криминальный товар. Покупатели оплачивали фальшивки криптовалютой, после чего получали координаты тайников-закладок. По имеющейся информации, организация действовала с августа 2018 года", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержаны 24 человека. Все они заключены под стражу. Каждому грозит до 15 лет лишения свободы.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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Фальшивые рубли
Фальшивые рубли
Член группировки фальшивомонетчиков
Член группировки фальшивомонетчиков
Фальшивые рубли
Фальшивые рубли
Член группировки фальшивомонетчиков
Член группировки фальшивомонетчиков
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