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Режиссер-долгожитель заключил брак с художницей по костюмам в Нижнем Новгороде

18:17
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Избранница 100-летнего жениха моложе на четверть века

Нижегородский ЗАГС зафиксировал свадебный рекорд. Здесь зарегистрирован брак 100-летнего режиссера оперного театра с художницей по костюмам местного Дома актера. Невеста всего на четверть века моложе жениха.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ЗАГС, Отар Дадишкилиани отметил свой столетний юбилей 21 августа 2023 года. Татьяне Уколовой – только 75. В сообщении отмечается, что это абсолютный свадебный рекорд для Нижегородской области.

Отар Михайлович - заслуженный артист России, режиссер-постановщик Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени Пушкина. Татьяна Яковлевна много лет проработала художником в Нижегородском Доме актера. Молодоженам все желали сибирского здоровья и кавказского долголетия.

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