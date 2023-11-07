Режиссер-долгожитель заключил брак с художницей по костюмам в Нижнем Новгороде

Избранница 100-летнего жениха моложе на четверть века

Нижегородский ЗАГС зафиксировал свадебный рекорд. Здесь зарегистрирован брак 100-летнего режиссера оперного театра с художницей по костюмам местного Дома актера. Невеста всего на четверть века моложе жениха.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ЗАГС, Отар Дадишкилиани отметил свой столетний юбилей 21 августа 2023 года. Татьяне Уколовой – только 75. В сообщении отмечается, что это абсолютный свадебный рекорд для Нижегородской области.

Отар Михайлович - заслуженный артист России, режиссер-постановщик Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени Пушкина. Татьяна Яковлевна много лет проработала художником в Нижегородском Доме актера. Молодоженам все желали сибирского здоровья и кавказского долголетия.

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