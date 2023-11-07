Мишустин рассказал о преодолении цифрового неравенства

Современные технологии приходят даже на удаленные территории

По всей стране необходимо обеспечить предоставление качественных и конкурентоспособных услуг связи, в том числе высокоскоростного доступа к интернету. Об этом заявил во вторник глава кабмина на профильной стратегической сессии.

Премьер подчеркнул - надо строить современную защищённую телекоммуникационную инфраструктуру с применением отечественных решений. При этом необходимо поддерживать и традиционные средства распространения информации – телевидение и радиовещание. Также речь шла о развитии спутниковой связи. Она незаменима в труднодоступных районах и позволит в том числе преодолеть цифровое неравенство.

"Ещё одно значимое направление – преодоление цифрового неравенства. Современные технологии должны приходить даже на удалённые территории. Возможность общаться по сети, читать новости, обмениваться сведениями, пользоваться сервисами интернет-площадок сегодня является существенным элементом качества жизни людей", - заявил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"