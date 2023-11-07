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Серия авторских экскурсий пройдет на выставке-форуме "Россия"

22:31
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Просветительская программа "Экскурсии со Знанием" завершится 12 апреля

Почти 450 тысяч человек посетили выставку-форум "Россия" на ВДНХ за первые три дня, интерес огромный. Представлены 89 регионов. Десятки интересных мероприятий каждый день.

Запланирована серия авторских экскурсий - посетители смогут выбрать интересующие их темы и осмотреть павильоны в компании учёных и общественных деятелей. Они расскажут о достижениях страны в науке, спорте, искусстве.

Большая и разнообразная просветительская программа "Экскурсии со Знанием" завершится с окончанием форума 12 апреля.

"Сегодня ребятам мы рассказываем и показываем на примерах, как прошлое соединяется с настоящим и будущем. Показываем героев, показываем природные богатства нашей страны, показываем великое богатство национальных культур", - отметил Григорий Гуров, председатель правления Российского движения детей и молодежи "Движение Первых".

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Международная выставка-форума "Россия"
Международная выставка-форума "Россия"
Выставка-форум "Россия" на территории ВДНХ
Выставка-форум "Россия" на территории ВДНХ
Выставка-форум "Россия" на территории ВДНХ
Выставка-форум "Россия" на территории ВДНХ
Международная выставка-форума "Россия"
Международная выставка-форума "Россия"
Международная выставка-форума "Россия"
Международная выставка-форума "Россия"
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