Собянин: Виртуальный музей Москвы хранит уникальные данные о параде 1941 года

В виртуальном музее "Москва — с заботой об истории" много архивных материалов

Сегодня в России отмечают День воинской славы. Дата установлена в честь легендарного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Мэр Сергей Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. А в своих соцсетях Сергей Собянин назвал парад 41 года символом мужества и веры и пригласил больше узнать об этом памятном дне в виртуальном музее "Москва — с заботой об истории". Там представлены документы из Главархива.

В Александровском саду в парадном строю военнослужащие Преображенского полка, несмотря на проливной дождь, стоят по стойке смирно.

В День воинской славы в честь 82-ой годовщины легендарного военного парада, который прошел в этот день на Красной площади, Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата. Вместе с учениками кадетского корпуса имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова, представителями общественных организаций минутой молчания почтили память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.

Военный парад, посвященный годовщине Октябрьской революции и призванный поднять моральный дух советского народа, прошёл на Красной площади 7 ноября 1941 года. Событие, которое по силе и мощи позже историки будут сравнивать с победой в крупном сражении. Ведь парад показал всеми миру силу духа нашего народа и бескомпромиссность намерений.

Москву в те дни бомбили, враг был в 100 километрах, но все это не сломило защитников Родины и столицы. Эти чёрно-белые кадры вызывают трепет больше 80 лет. А у потомков победителей - слезы гордости. Там, где 7 ноября 41 шли парадным строем бойцы Красной армии, открыт музей под открытым небом. На брусчатке свою мощь демонстрируют легендарные Т-34, КВ, Т-60, зенитки, военные автомобили и мотоциклы.

Масштабные инсталляции похожи на здания, в которых жили и работали москвичи в годы войны. На мультимедийных экранах - десятки оцифрованных агитплакатов, выпущенных в первый год войны для поднятия духа красноармейцев. Кадры кинохроники.

Мэр Москвы опубликовал пост в социальной сети, назвал парад 41 года символом мужества и веры. Который помог укрепить боевой дух армии и всего советского народа. Сергей Собянин предложил всем желающим больше узнать об этом памятном дне в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории", где представлены газеты, фотографии и кинокадры 82-летней давности:

"Узнать больше об этом историческом дне помогут газеты, фотографии и видео Главархива столицы. В виртуальном музее "Москва — с заботой об истории" много архивных материалов. Например, в разделе "Медиатека" можно посмотреть фотографии, а в "Видеохронике" — видео, зафиксировавшее событие 82-летней давности".

Листая цифровой фотоальбом, Елена Коротких рассказывает о том, как по брусчатке движутся легкие танки, идёт пехота. В фондах Главархива хранятся уникальные кадры Александра Устинова - фотокорреспондента газеты "Правда". Он снимал парад. Вот фотографии Малышева - он успел запечатлеть прохождение сводного оркестра. Парад, посвящённый 24-й годовщине Октябрьской революции, длился один час, одну минуту и 20 секунд, имел невероятный психологический эффект на протяжении всего времени, что продолжалась война.

"Это было очень сильное заявление как своим гражданам, так и гражданам всего мира о том, что Москва не сдаётся, о том, что все правительство остаётся в городе, они никуда не эвакуировано. И что Москва, Советский Союз будет сопротивляться агрессору. Парад имел огромное значение - и военно-стратегическое, и политическое, и моральное", - отметила Елена Коротких, начальник отдела научно-информационной и выставочной работы Главного архивного управления города Москвы.

Москва находится на военном положении, вражеские войска стоят в некоторых направлениях в 70, 100 километрах. И новость о параде, проведённом в это сложное время, по свидетельству историков, поднимала моральный дух бойцов. Редкие снимки, письма, вырезки из газет, наградные листы, справки. В числе официальных документов в виртуальном музее то, что приносят москвичи. Все фотографии и документы оцифрованы и надежно хранятся. И доступны в любое время на сайте Главархива Москвы.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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