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Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью

18:36
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Пострадавших нет

Очередную попытку киевского режима совершить теракт на территории России пресекла российская ПВО. Беспилотный летательный аппарат был сбит над Брянской областью, сообщили в Минобороны.

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По данным военного ведомства, беспилотник самолетного типа силы противовоздушной обороны засекли около 17:00. Дрон уничтожен дежурными средствами ПВО, сказано в сообщении.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил, что пресечена атака террористов. Он уточнил, что дрон уничтожен над Суземским районом, пострадавших и разрушений нет. Губернатор выразил благодарность подразделениям ПВО.

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