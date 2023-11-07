Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью

Пострадавших нет

Очередную попытку киевского режима совершить теракт на территории России пресекла российская ПВО. Беспилотный летательный аппарат был сбит над Брянской областью, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, беспилотник самолетного типа силы противовоздушной обороны засекли около 17:00. Дрон уничтожен дежурными средствами ПВО, сказано в сообщении.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил, что пресечена атака террористов. Он уточнил, что дрон уничтожен над Суземским районом, пострадавших и разрушений нет. Губернатор выразил благодарность подразделениям ПВО.

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