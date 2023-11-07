Сторонники КПРФ возложили цветы к Мавзолею

По случаю годовщины Октябрьской революции

Сторонники КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым возложили цветы к Мавзолею по случаю 106-й годовщины Октябрьской революции.

7 ноября - как дата, связанная с событиями осени 17-го года - в стране давно перестала быть праздником. Но представители КПРФ по-прежнему считают ее "красным днем календаря" и традиционно отмечают каждый год.

После возложения представители партии КПРФ на Театральной площади вместе с участники общественных организаций провели массовый митинг.

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